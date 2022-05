Juan Pedro López Pérez (Trek-Segafredo) conservó la Maglia Rosa de líder de la general antes de la llegada de la montaña. Es seguido del alemán Lennard Känma a 38 segundos.

“Ha sido un sprint muy igualado, pensé que había ganado, pero tuve que esperar al foto finish. Las victorias a veces se deciden por unos centímetros, hoy fueron a mi favor. El equipo hizo un trabajo sensacional hoy, me guiaron bien en cada ronda. Fue una victoria del equipo. Sólo me quedaban 100 metros para adelantar a Cavendish. Algunos quizás me subestimen, pero hoy es la victoria número 86 de mi carrera, la séptima en el Giro de Italia. Es maravilloso”, dijo Démare tras finalizar la carrera.