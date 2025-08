Aroche Ornelas acumuló 5 puntos y también fue distinguido como el mejor de la categoría Sub 18.

Manuel Vega Betancourt ocupó la primera posición en la Sub 14, mientras que el pequeño Íker Yovani Guerra Ibarra logró el sitio de honor en la Sub 10.

Femenil

La chica Gabriela Soltero Casas se llevó el nombramiento de la mejor jugadora de la rama femenil al cosechar 3 unidades, superando a Dafne Velasco Velarde, Abigail Pérez Barraza y Victoria Lafarga Arámburo,

Hubo un premio especial a Rubén Zataráin Villa, por ser el jugador de menor edad.

El torneo se dividió en los niveles Sub 18, Sub 14 y Sub 10 en las ramas varonil y femenil.

Los tres primeros lugares se hicieron acreedores a una medalla y libro de ajedrez.