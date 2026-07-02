Arquera Mariana Bernal es suspendida tres años por dopaje y se pierde Los Ángeles 2028

De acuerdo con la resolución, Bernal aceptó la infracción y las consecuencias establecidas en el reglamento antidopaje, por lo que no impugnó el procedimiento y obtuvo una reducción de un año en la sanción. Sin esa aceptación, el periodo de suspensión habría sido de cuatro años.

La muestra fue recolectada el 29 de septiembre de 2025 y reveló la presencia de nandrolona, un esteroide anabólico androgénico incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), cuyo uso está vetado tanto en competencia como fuera de ella.

MÉXICO._ La arquera mexicana Mariana Bernal Sánchez fue suspendida por tres años tras dar positivo por nandrolona en un control antidopaje fuera de competencia, informó la Agencia Internacional de Controles (ITA) , organismo que llevó el proceso en representación de World Archery .

La inhabilitación comenzó oficialmente el 22 de diciembre de 2025 y concluirá el 21 de diciembre de 2028, por lo que la arquera no podrá participar en competencias ni en actividades oficiales reguladas por organizaciones adheridas al Código Mundial Antidopaje. La sanción también la deja sin posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, fueron anulados todos los resultados individuales obtenidos por la deportista entre el 29 de septiembre y el 22 de diciembre de 2025, periodo comprendido entre la toma de la muestra y el inicio de su suspensión provisional.

Como consecuencia, Bernal pierde el título de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, disputada en Nanjing, China, donde conquistó la medalla de oro en arco compuesto femenil tras vencer en la final a la también mexicana Maya Becerra.

No obstante, la sanción no afecta el campeonato mundial por equipos obtenido por México en Gwangju 2025, ya que ese resultado fue conseguido antes de la fecha en que se realizó el control antidopaje. En aquella competencia, Bernal integró el equipo campeón junto a Maya Becerra y Adriana Castillo.

La nandrolona es una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje debido a sus efectos para incrementar la masa muscular, la fuerza y la capacidad de recuperación. Al tratarse de una sustancia no especificada, su detección suele derivar en suspensiones de varios años conforme al reglamento internacional antidopaje.