Valencia, medallista de bronce en Tokyo 2020, recompuso su desempeño inicial con el paso de sus lanzamientos y se quedó con el octavo lugar general al totalizar 669 unidades; mientras que Vázquez se hizo de la posición 20 con 659 puntos, en tanto que Ruiz, juvenil de 17 años de edad, se adjudicó el puesto 24 con 658 unidades.

“Siento que pudo haber sido mucho mejor, lo bueno es que quedamos también en tercer lugar en equipo, que es algo que estábamos buscando poder entrar entre las mejores cuatro y queda seguir adelante”, comentó la sonorense tras concluir la competencia.

“Tengo mucha emoción, saber que estamos ahí, todo lo que nos ha costado, pero ahí estamos. No me sentí tirando bien, yo sentía que podía tirar más y pensé que yo no, pero ellas sí y también sacaron la fuerza, somos un equipo y se notó es parte de, lo hicimos bien y salimos adelante ante las adversidades que hubo”, agregó.