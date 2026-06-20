$!Arranca con éxito el Serial de Atletismo Imdem 2026, en la Unidad Juárez

MAZATLÁN._ Con gran respuesta de atletas, familias, escuelas y clubes de corredores locales, se llevó a cabo la primera fecha del Serial de Atletismo Imdem 2026, en la Unidad Deportiva Benito Juárez. La jornada contó con la presencia de medallistas de corte nacional como Kristel Félix, Pablo Valencia y Michelle Orozco, quienes marcaron el nivel competitivo y motivaron a las nuevas generaciones.





“Nos da muchísimo gusto ver reunidos a tantos niños en esta primera fecha del serial 2026. Son pruebas de pista de velocidad, la mayoría, por lo que esperamos que en la siguiente jornada, que es en 15 días, estén también por acá todos, así como nuevos atletas”, expresó Mario Prado, coordinador de Promoción Deportiva del Imdem durante el evento. Buena respuesta tras un año de ausencia Prado Salinas compartió que la gente pedía que se retomara este tipo de eventos y la convocatoria lo confirmó. “Fíjate que sí, platicando con el presidente del Comité Municipal de Atletismo, Guadalupe López, fue lo que mencionó. Es un evento que en el 2025 no se llevó a cabo y ahora está otra vez organizándose afortunadamente, y pues contamos con gran participación”, dijo.







Distancias y categorías Los atletas compitieron en pruebas de 50, 80, 100, 150, 300 y 400 metros, así como 2 kilómetros para categorías mayores, todos ellos en las ramas femenil y varonil, desde los 6 hasta 50 años de edad y mayores, representando a escuelas y clubes de corredores del municipio. Para garantizar la integridad de los participantes, se contó con apoyo de ambulancia y personal médico del Hospital Sharp durante toda la jornada.

Rumbo a la gran final El Serial de Atletismo Imdem 2026 contempla cuatro fechas clasificatorias y una gran final, con fechas del 4, 11 y 18 de julio, así como el cierre y premiación, programados para el 1 de agosto de 2026. Sistema de clasificación - Menores de 18 años: Los mejores 4 tiempos de cada sesión pasan a la gran final. - Mayores de 18 años: Clasifican los 2 mejores tiempos de cada sesión a la final.