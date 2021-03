“Esperamos tener una gran semana de golf y como nosotros decimos, en el golf no hay contacto, no hay contagio”, añadió.

Así pues, los encuentros oficiales de este Abierto Mexicano de Golf se pondrán en marcha a partir de este jueves desde las 7:00 horas, con salidas cada 15 minutos, durante la que será la primera ronda de clasificación.

Se prepara Ortiz para la contienda

El golfista de talla profesional, Álvaro Ortiz, expresó estar más que emocionado de poder formar parte de esta competencia, donde espera poder poner en alto el nombre de México.

“Estoy muy emocionado, he tenido grandes torneos las veces que he venido acá a Mazatlán y creo que ésta no será la excepción. Viviremos una semana de gran nivel y esperamos que el viento sople a nuestro favor”, dijo Ortiz.