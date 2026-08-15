$!Arranca la cuenta regresiva al Gran Maratón Mazatlán con el primer Coffee Run

MAZATLÁN._ El camino rumbo al Gran Maratón Mazatlán 2026 comenzó a tomar ritmo con el primer Coffee Run, una convivencia que reunió a más de cien participantes en una mañana llena de energía, deporte y ambiente familiar, de la mano de Mantarrayas y con el respaldo de Cafetería Doble MM. El Estadio Teodoro Mariscal se convirtió en el punto de encuentro para corredores y familias que respondieron a la convocatoria, disfrutando de una verdadera fiesta deportiva que combinó activación física, convivencia y la pasión por correr.







La jornada dio inicio a las 5:00 horas, contó con la participación de corredores de los diferentes clubes locales, que se dieron cita para iniciar su sábado con su tradicional entrenamiento, en esta ocasiones sumado a un ambiente de convivencia. Los participantes se reunieron bajo la voz del coach Aarón Villanueva, quien dio las primeras indicaciones para después iniciar su recorrido rumbo al malecón y continuar con sus respectivas sesiones.

Tras 40 minutos de trote, los primeros participantes arribaron al punto de reunión en el estacionamiento del Estadio Teodoro Mariscal. Durante la recuperación los asistentes participaron en diferentes dinámicas donde se contó con la presencia de la Body Motion, Carrera Conecta-te, El Búnker, Doble MM y Venados de Mazatlán, con premios. El primer Coffee Run representó así mucho más que una sesión de entrenamiento: fue una oportunidad para comenzar a vivir desde ahora la emoción del maratón, con una mañana donde el deporte, la amistad y la convivencia fueron protagonistas.