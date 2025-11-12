Arranca la Liga Municipal de Tochito NFL en Culiacán con 58 equipos

CULIACÁN._ Se llevó a cabo la inauguración de la Liga Municipal de Tochito NFL Culiacán 2025, donde 58 equipos de distintas categorías —desde la U10 hasta la Open, en ramas varonil, femenil y mixta— dieron inicio a una nueva temporada llena de entusiasmo, convivencia y formación deportiva.

Miguel Ángel Millán Plaza, coordinador estatal de la Liga Escolar Tochito NFL Sinaloa y presidente de la Liga LESFA Pacífico Norte, reconoció que este crecimiento es resultado directo del trabajo coordinado entre el Isde y la SEPyC, que han apostado por el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes a través del deporte.

“Hoy el tochito forma parte del catálogo oficial de los Juegos Escolares, lo que representa un paso histórico para el deporte educativo. Este avance no sería posible sin el impulso del Isde y la SEPyC, que han creído en este proyecto y lo han llevado a las escuelas de todo Sinaloa”, expresó Millán Plaza.

Como parte del impulso a esta disciplina, se anunció la realización de un evento de promoción en el municipio de Salvador Alvarado, donde el Club Delfines y equipos de la Liga Municipal de Culiacán participarán en actividades deportivas y de convivencia.

El objetivo es fortalecer la presencia del Tochito NFL en la región del Évora y fomentar la práctica de este deporte en nuevas generaciones.

“Queremos que el tochito llegue a cada municipio del estado. En Salvador Alvarado vamos a realizar un evento que marque el inicio de una nueva etapa en la promoción del fútybol bandera, con la participación de clubes locales y el respaldo de las autoridades”, añadió Millán.

Finalmente, el coordinador estatal compartió que viajará como coach de la Selección Nacional Femenil de la LESFA Pacífico Norte al Tazón Latinoamericano de Futbol Bandera, a celebrarse en Curitiba, Brasil, donde representarán a México con una delegación de gran nivel competitivo.

La jornada inaugural dejó claro que el Tochito NFL se ha convertido en un espacio de formación, competencia y entusiasmo para nuevas generaciones, con Culiacán como uno de sus principales escenarios.

“Vamos con el orgullo de Sinaloa en alto. Agradecemos el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya y del director del Isde, Armando Camacho Aguilar, quienes nos respaldan para llevar presentes representativos de Sinaloa y compartir el espíritu deportivo con las jugadoras mexicanas y brasileñas”, destacó.