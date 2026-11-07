$!Arranca Mazatlán evaluación de atletas en taekwondo y baloncesto rumbo a Orgullo Nacional 2027

MAZATLÁN._ Con la mirada puesta en la etapa estatal del certamen Orgullo Nacional 2027 (antes Olimpiada Nacional), el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (Imdem) inició el proceso de evaluación y selección en las disciplinas de taekwondo y baloncesto. En las instalaciones del puerto, cerca de 45 taekwondoínes pertenecientes a escuelas como Instituto Cárdenas, Ortega’s Taekwondo, Owijarim y Colegio Superior formaron parte de la primera concentración municipal. El encuentro permitió a los entrenadores medir el nivel técnico y táctico de los deportistas, entre los que destacaron medallistas de ediciones anteriores y nuevos talentos.

Durante la jornada, el atleta Nery Frías impartió una sesión de poomsae para compartir su experiencia con los elementos juveniles. Juan Manuel Ortega Teutle, entrenador local, valoró la estrategia del Imdem para coordinar el trabajo en equipo entre entrenadores y atletas. El plan contempla más concentraciones y duelos de preparación contra otros municipios antes de febrero, además de un evento serial a finales de diciembre para sumar puntos de clasificación a la fase estatal organizada por el Instituto Sinaloense del Deporte (Isde) en Culiacán.

Por su parte, la Unidad Deportiva Benito Juárez albergó la primera visoría de baloncesto, con una asistencia de aproximadamente 200 jugadores de las categorías 2011-2012 y 2013-2014 en las ramas varonil y femenil. Esta evaluación inicial corresponde al primero de tres filtros planificados. Los visores se enfocaron en la técnica individual, fundamentación, explosividad y táctica básica con el fin de definir una preselección de 12 elementos por categoría, de los cuales 10 integrarán el representativo final.