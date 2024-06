MAZATLÁN._ Con la participación de las modalidades de singles y dobles en varias categoría, incluyendo el nivel Máster, este martes 11 de junio da inicio el Torneo de Tenis Copa Día del Padre, en las canchas del Club Deportivo Muralla.

Desde este martes 11 al sábado 15 de junio se jugará en Singles en la categoría A, en Dobles C, D y Máster. En Máster será para mayores de 60 años que no sean jugadores de la C o D.

En Singles se encuentran confirmados ocho jugadores, entre los que destacan Armando Martínez, Pablo Arellano, Jesús Bojórquez, Maximiliano Nava, Francisco León, Diego Martínez, Emiliano Pereida y Karen Arellano.

En Dobles están completos los grupos con 12 parejas en la categoría C, 10 en la D y ocho en la Máster.

Desde las 14:30 horas comenzarán las acciones en la Máster, la D viene a partir de las 15:30, en la D van desde las 18:00 horas. En Singles A saltarán a las canchas a las 15:00 horas.

Se premiará a los campeones y finalistas de cada categoría.