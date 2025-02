Marcus fue acusado de posesión de cocaína y de resistirse a un agente sin violencia. Fue arrestado a la 1:14 a.m., fichado a las 6:03 a.m. y liberado a las 11:38 a.m. tras pagar una fianza de 4 mil dólares. Al salir de la cárcel, se negó a hacer declaraciones a los periodistas.