Artrosis de rodilla

A la degeneración de las articulaciones se le conoce como artrosis, en el caso de la rodilla, puede haber degeneración de la propia articulación, como de la rótula.

Amigo lector de Noroeste, para facilitar los quehaceres del hombre, este inventó reglas, normas y juntas previas, todo para facilitar las actividades a realizar, entre estas está el tiempo donde uno de ellos es el año, el cual equivale a 365 días y un poco más de seis horas, es por esto que cada cuatro años el año tiene 366 días.

Pues bien, de acuerdo al calendario acaba de iniciar un nuevo año en el cual el ser humano tiene diferentes maneras de manifestar este fin de un año (ciclo) y el inicio de otro, y con este se proponen muchos cambios y/o deseos, pero como los políticos en menos de 72 horas todo esto pasa a la historia.

Pues bien, si usted piensa que la salud es gratis, déjeme decirle que no, ¿por qué? Mire, para estar vivo usted necesita de diferentes factores, acciones y sobre todo trabajar. La alimentación y la hidratación no son gratis pues son necesarias para la vida, el hacer actividad física, cuidarse de los extremos. Por ejemplo, usted es un glotón, lo más probable es que sea obeso, si no come lo suficiente lo más probable es que esté desnutrido, y de esta manera podemos citar infinidad de ejemplos, así que cuide lo que consume.

La rodilla es una estructura compuesta por tejido blando y tejido óseo, entre el tejido óseo esta el fémur, la tibia, el peroné y la rótula. Como tejido blando se tienen a los ligamentos, tendones, músculos, cartílago, cápsula, etcétera.

La rodilla es una articulación de carga (por cierto, resiste mucho), lea este ejemplo: el individuo al caminar por una parte plana y pareja, en cada paso su peso se multiplica tres veces, pero si corre y de bajada, el peso corporal se multiplica hasta 10 veces.

Ejemplo, si un sujeto pesa 10 kilos, al correr, en cada paso pesará mil kilos (una tonelada), si por cada kilómetro se dan en promedio 800 pasos, eso quiere decir que sobre sus rodillas cargará 800 toneladas, si corre 10 kilómetros cargará ocho mil toneladas; claro, cuatro mil toneladas para cada rodilla. Imagínese cómo está sufriendo el cartílago, este daño se verá más después de la tercera década, aunque en los últimos años se ve también en adolescentes por su incursión en actividades no aptas para su desarrollo y crecimiento (gimnasio con exceso de carga). Recuerde que está en crecimiento y desarrollo, por lo tanto, sus etapas sensibles están presentes.

A la degeneración de las articulaciones se le conoce como artrosis, en el caso de la rodilla, puede haber degeneración de la propia articulación, como de la rótula. A la degeneración de esta última se le llama condromalacia.

La degeneración ningún ser vivo escapa a ella, ya sea por la edad, por enfermedad por traumatismos, por ejemplo: a quien se le somete a una cirugía de rodilla, tiene la posibilidad que la degeneración de rodilla sea más factible y a corto plazo, por esto la importancia de realizar actividad física y fortalecimiento no solo general, sino de la rodilla afectada, y medidas generales como es el no subir de peso.

Existe el mito de la regeneración de cartílago, esto es o pudiera ser una verdad a medias, ya que el cartílago no se regenera, lo que sucede es que se forma un fibrocartílago, el cual con ejercicio específico (terapia física), se hace funcional, pero de que se regenere hasta la fecha no existe evidencia (por eso se dice que en tierra de ciegos el tuerto es rey). Mejor cuide sus actividades, alimentación e hidratación, no suba de peso.

La degeneración fisiológica existe, pero normalmente el cuerpo se adapta a estos cambios, pero si ya se presentó la degeneración y esta sea fisiología o secundaria, se tiene que tratar de forma sintomática, pero nunca dejar de moverse, ni de hacer actividad física, llevar una alimentación donde el mayor porcentaje de nutrientes sean de origen vegetal, lo menos manipulados por el hombre.