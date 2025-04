“Tenemos cinco instalados en las finales, quienes ya tienen su boleto asegurado a la Olimpiada Nacional, pero tenemos nueve peleadores que perdieron en la semifinal, ellos están esperando el resultado de las finales, para ver si son arrastrados como tercer lugar”, expresó Aquino.

“En las finales tenemos cartas fuertes como Jorge Nieblas, María Sánchez, pero en los que están esperando los resultados de las finales, tenemos buenos peleadores, hay que esperar y ojalá podamos tener más en la Olimpiada Nacional”.

El peleador Jorge Nieblas, quien disputará una de las cinco finales de Sinaloa, expresó sentirse contento, y espera avanzar a la justa nacional como campeón del Macro Regional.

“Me siento excelente, muy contento, feliz, el saber que avancé a la final, es una oportunidad que me ha dado Dios, si no es por mí trabajo, es por él, doy gracias a mi equipo de Mazatlán, Zurdo Boxing, a la selección Sinaloa, vamos a darlo todo el miércoles para ganar la final, agradezco a los que me ha apoyado, muchas gracias al Instituto Sinaloense por su apoyo, vamos a echarle muchas ganas”, comentó el pugilista.