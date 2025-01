Fin de semana de comodines (horarios tiempo de Sinaloa)

Sábado 11 de enero

N.º 5 Los Ángeles Chargers vs. N.º 4 Houston Texans , 14:30 horas

N.° 6 Pittsburgh Steelers vs. N.° 3 Baltimore Ravens , 18:00 horas

Domingo 12 de enero

N.° 7 Denver Broncos vs. N.° 2 Buffalo Bills , 11:00 horas

No. 7 Green Bay Packers vs. No. 2 Philadelphia Eagles , 14:30 horas

No. 6 Washington Commanders vs. No. 3 Tampa Bay Buccaneers , 18:00 horas

Lunes 13 de enero

N.° 5 Minnesota Vikings vs. N.° 4 Los Ángeles Rams, 18:00 horas

