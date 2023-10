‘No me quita ni un momento de energía’

Sergio Pérez aspira al triunfo y a seguir peleando el subcampeonato, y así lo ve el propio piloto jalisciense, quien habló este miércoles en el ya tradicional evento de presentación de Checo en Plaza Carso.

“Lo importante es enfocarme en lo que puedo controlar, con mis ingenieros y con el equipo, ellos saben dónde estoy parado y saben el nivel que tengo entonces eso no me quita ni un momento de energía, porque me enfoco en lo que yo puedo cambiar“.

Volver a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez: “Siempre son momentos muy especiales en mi carrera estar en México, lo disfruto mucho“.

Estar entre los pilotos con mas carreras: “Nunca lo hubiera pensado llegar a estar en el Top 10 ni en el mejor de mis sueños por lo que significa la F1 año con año, estar en el máximo de tu deporte año con año es increíble”.

Checo: “Tenemos la mejor afición del mundo”El GP México inició una campaña de respeto para este fin de semana para que Max Verstappen y cualquier piloto o involucrado en la carrera se sienta bienvenido con el #Racepect, lo que Checo espera se cumpla a la perfección.

“Tenemos a la mejor afición del mundo, la más educada y eso es lo que me gustaría que se lleve el mundo sobre mi país, que todos se vayan de aquí con un buen sabor de boca y mostrar lo grande que somos como país y como cultura”.

Pérez: “Ha sido la temporada más complicada“La parte mental es la que más se le ha complicado en esta temporada a Checo, lo que confirmó tras lo que se habló sobre su presente en las últimas semanas.

“Ha sido la temporada más complicada porque empecé peleando el campeonato y no es fácil, la gente nunca entenderá lo que es correr a 300 km por hora porque tenía un auto que cada vez fue más difícil sacarle el máximo, y por eso fue una temporada con altibajos, por eso ha sido la temporada más difícil en la parte mental, siempre tuve en muchos momentos dudas con el auto“.

“Lo importante es que siempre se hable de ti y te hagas notar y eso a final del día no lo veo mal, es parte de lo que cada piloto genera en sus países y al final todo pasará y nos quedaremos con lo mejor”.