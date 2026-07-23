El ejercicio para mantener una condición física en las mejores condiciones es el de tipo aeróbico como es el caminar, trotar, correr, nadar, ciclismo, etcétera, esto a realizarse por 20 a 90 minutos diarios

Amigo lector de Noroeste, tanto la actividad física, de la vida diaria como deportiva, es parte de la salud. La actividad física si se respeta la condición física y de salud es la mejor medicina y de bajo costo para el humano.

El ejercicio para mantener una condición física en las mejores condiciones es el de tipo aeróbico como es el caminar, trotar, correr, nadar, ciclismo, etcétera, esto a realizarse por 20 a 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor, pudiendo realizarlo a la hora que quiera el individuo, pero se recomienda que sea en las primeras horas de la mañana o por la tarde.

El ejercicio anaeróbico también se puede realizar, pero con este hay que tener cuidado, por lo que debe ser supervisado por un profesional en la indicación de este tipo de ejercicio (recuerde que anaeróbico es sin oxígeno).

Este ejercicio está en deuda con el oxígeno (hipoxia), esto hace que el organismo eche mano de mecanismos de defensa, obligando a una hipertrofia de fibras musculares, esto puede ser benéfico para el “ego” de la persona, pero con esta hipertrofia se pierde la elasticidad y flexibilidad, características que no deben perder las estructuras del sistema músculo esquelético, por esto la indicación de una revisión médica antes de iniciar la carga de ejercicio, y esta se inicia a dosis en respuesta a nunca poner en riesgo a la persona.

En cualquier actividad deportiva la asistencia médica debe estar reglamentada, aunque en algunas disciplinas deportivas antepongan su reglamento a cuidar la integridad del deportista, es aquí donde un servidor y otros colegas del ramo de la medicina lo hemos llevado a congresos de asistencia médica, que se debe escribir o reglamentar los anexos en lo referente a la salud e integridad del deportista, esto para cualquiera, pero cuando se trata del deporte estudiantil (Juegos Nacionales, Universiada, Olimpiadas Nacionales, internacionales, etcétera), recordemos que estos atletas tienen la doble carrera (académica y deportiva), luego entonces es fundamental el cuidado de la integridad del deportista.

Es por esto que si está reglamentada qué bueno, pero también puede ser totalmente ignorada por los reglamentos federativos; pero en modo alguno hay que improvisarla. Puede presentarse una gran variedad de situaciones como en partidos regulares, rally todoterreno, acontecimientos deportivos excepcionales, carreras populares masificadas, y es aquí donde desde la planificación de la posible competición en su logística debe tomarse en cuenta la asistencia médica. El médico ejerce su responsabilidad profesional y no es razonable que con su presencia queden enmascaradas las insuficiencias de la organización.

El servicio médico para el buen desempeño es obligatorio el contar con profesionales de la medicina como es enfermería, fisioterapeutas y estos cuenten con lo necesario para ejercer su labor de primer nivel de atención (este servicio es mejor tenerlo que ocuparlo, que ocuparlo y no tenerlo), nunca va a ser un gasto innecesario, ya que el servicio médico no solo trata a los deportistas sino a cualquier persona que lo necesite (público, staff, etcétera). También es necesario en la cobertura el contar con dos ambulancias porque de suceder algún percance (accidente), no se quede sin ambulancia el evento deportivo, es fundamental esto en los deportes de contacto.

En el caso de los deportistas que van a competir fuera y dentro del país, es necesario que se tenga un seguro de gastos médicos, ya que el servicio médico en la competencia siempre será de primer nivel de atención (primer contacto). También esto de ser posible en la práctica médica de campo debe estar concretada en el contrato del seguro profesional del médico; si no lo está, se deben de tomar las medidas pertinentes para que se tenga servicio médico, de no existir la competencia no debe llevarse a cabo por el bien de los deportistas.

La asistencia médica, ya sea en el entrenamiento o competición, una persona responsable debe disponer de un botiquín con material de curación básico, adaptado a las necesidades de la disciplina deportiva.