En el deporte, sea cual sea la disciplina tiene sus normas y reglas, las cuales son buenas, pero existen momentos en el desarrollo de dicha disciplina donde el reglamento puede interferir en la vida del atleta, por lo tanto ponerla en peligro inminente

Amigo lector de esta columna, usted hace actividad física, va al gimnasio, hace algún deporte, su trabajo es rudo o sencillo. Pues bueno, haga lo que haga, si está en movimiento (trabajo muscular) es actividad física, y esto es importante, ¿por qué?, veamos.

Los seres vivos (animales, vegetales, etcétera), una de las características es el movimiento mínimo o máximo, pero se mueven, esto es bueno porque el movimiento ayuda a mantener las diferentes funciones físicas del cuerpo.

La actividad física, si se ve como medicina, esta es de las mayores indicaciones que el profesional de la medicina recomienda, lo cual es acertado, en lo particular se recomienda la ingesta de agua y moverse, cómo, como se pueda, a la hora que quiera, pero muévase. Este movimiento puede aplicarse a las acciones de la vida diaria, a la actividad física deportiva, claro que sí, luego entonces los seres vivos deben moverse como parte de la salud.

En el deporte, sea cual sea la disciplina tiene sus normas y reglas, las cuales son buenas, pero existen momentos en el desarrollo de dicha disciplina donde el reglamento puede interferir en la vida del atleta, por lo tanto ponerla en peligro inminente, veamos un ejemplo.

En la disciplina de karate do, cuando existe un lesionado en el campo de acción (tatami), el primero en decidir es el juez, después el servicio médico del evento, después el médico de la delegación. Pero cuando el lesionado se debe atender de inmediato por el profesional médico y el juez no deja entrar al médico, siendo que para su atención entre más rápido se está el pronóstico es mejor, luego entonces desde un punto de vista particular, cuando esto suceda (que esté en peligro la integridad del deportista), la intervención del médico debe ser inmediata independientemente del reglamento de la disciplina.

En la asistencia médica, si se está participando como equipo auxiliar cada miembro debe tomar el papel que le corresponde, ya que el trabajo en equipo es fundamental, y si alguien tiene una responsabilidad hacia las autoridades sanitarias es el médico (es quien debe dar el informe donde se explica de los incidentes tanto de lo bueno o lo malo). Para este informe debe dar el número de cédula y el registro ante la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

La atención en campo siempre es en el primer nivel de atención médica (de primer contacto), es importante si es posible conocer la biomecánica en la que se produjo la lesión, de ahí el estar atento no al juego sino al accionar del deportista, si se da cuenta como fue la lesión es factible una mejor atención, en el caso que no supo cómo fue la lesión es obligación del profesional de la salud el preguntar al lesionado, si es que puede contestar o en su caso alguien cerca, una vez hecha esta acción se debe seguir con la atención, recordemos que se tiene de 30 segundos a un minutos, a veces hasta más tiempo para hacer el diagnóstico de la lesión y las condiciones del atleta, junto al diagnóstico presuncional, se debe de decidir si sigue o no en el juego.

En ocasiones el atleta (por orgullo o amor propio) quiere seguir en la competencia, pero el profesional de la medicina de acuerdo al diagnóstico decide que no puede, a quien se le hace caso es a la indicación del médico. Ahora, cuando el paciente tiene que abandonar el campo para revisión, se tendrá que respetar las reglas, pero en caso que la salud esté comprometida, primero será la integridad de la persona. Una vez hecho el diagnóstico, se valora si pasa a segundo nivel de atención o a la especialidad necesaria, y sea atendido de manera oportuna y se tenga el diagnóstico de certeza.

El equipo de atención en campo debe contar mínimo con un médico general, pero de ser posible que sea un médico del deporte, acompañado del fisioterapeuta mínimo.