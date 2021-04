CULIACÁN._ La Selección Culiacán de atletismo partió el miércoles por la noche al Selectivo Estatal de los Juegos Nacionales Conade 2021 con sede en Los Mochis, buscando pasaporte al Regional que se desarrollará en la ciudad de Aguascalientes.

El director general del Imdec, Carlos Octavio “Larry” Lara Cebreros, les deseó la mejor de las suertes y los invitó a dar lo mejor en la pista y demostrar por qué siguen siendo el primer lugar de la tabla de posiciones.

El presidente del Comité Municipal de Atletismo, Sofío Zazueta Anguamea, y entrenador en jefe de la Selección Culiacán de la especialidad, expresó, a nombre de los atletas y entrenadores, su agradecimiento “por habernos apoyado con uniformes y dos transportes para el traslado de 112 deportistas y entrenadores.

“Es una motivación el que el atleta se presente a una competencia uniformado y más cuando la vestimenta deportiva es alusiva al municipio que representan”, resaltó.

“Y es que es muy estresante para atletas y entrenadores llegar a la central camionera a primeras horas, donde casi siempre no encuentras lugar dado el gran número de atletas, además que se nos hace tarde siempre en llegar a la competencia por la tardanza del servicio de autobús y eso también estresa a los deportistas. El llevarnos y traernos de la pista de competencia desestresa al atleta”, dijo.

Indicó que los ganadores de este Selectivo Estatal clasificarán a la etapa Regional que se celebrará en la primera quincena de mayo en la ciudad de Aguascalientes; mientras que la etapa nacional se desarrollará en junio en Monterrey, Nuevo León.

Las categorías en las que en las que se participará son Sub 16, Sub18, Sub 20 y Sub 23 en varonil y femenil.