“Las expectativas en la próxima competencia es que todas ellas ganen porque es una competencia local, se puede decir, porque nos estamos preparando para eventos más importantes como es el campeonato estatal donde vienen atletas de todo Sinaloa, de todos los municipios”, adelantó.

Pérez Parra destacó que también tiene expectativas que a futuro cuando menos una de sus atletas juveniles llegue a integrar la selección nacional que representará a México en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

El forjador de al menos 50 atletas de alto rendimientos que han puesto en alto el nombre de la UAS y del estado en el panorama nacional e internacional indicó que el hecho que sus atletas tengan buenos resultados no es obra de la casualidad sino del trabajo constante y sistemático en cada uno de los entrenamientos.

“Entrenamos todas las vacaciones, nosotros no tenemos descanso, las atletas de rendimiento como ellas no tienen descanso, entrenan de lunes a viernes mínimamente, por eso logran lo que logran, el hecho que tengan buenos rendimientos no es obra de la casualidad, es obra del trabajo arduo, sistemático, eso es lo que siempre inculco en ellas”, subrayó.

El ganador en cuatro ocasiones del Premio Estatal del Deporte al mejor entrenador recordó que hace dos semanas participó en Guasave con el grupo de muchachas y fueron el mejor equipo gracias a las medallas obtenidas en las diferentes especialidades en las que compitieron.

Entre las atletas juveniles que cerraron su preparación el pasado jueves para salir con rumbo a Navolato este sábado 18 de noviembre están Isabela Moreno, Nicole Navarro Morales, Loreth Mercedes García y Paulina Guadalupe Iribe.