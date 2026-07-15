$!Atletas mazatlecos reciben uniformes para la Paralimpiada Conade

MAZATLÁN._ Se realizó la entrega de los uniformes exteriores para los deportistas que participarán en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, en un emotivo acto dentro del Salón de Usos Múltiples. El director del Imdem, Ezequiel Mora, encabezó el acto, acompañado de Aleida González Domínguez, presidenta del Comité Municipal de Deporte Adaptado; María Gutiérrez Pérez, directora general de CRIT Sinaloa; así como Juan Antonio Castellanos Velarde, encargado del Deporte Adaptado de Mazatlán.







“Este nuevo uniforme llévenlo con mucho orgullo, pórtenlo con mucha gallardía porque estoy seguro que ustedes le van a dar al puerto el pentacampeonato estatal. También quiero agradecer enormemente a los padres y familiares, no se cansen, no desistan: sigamos trabajando por un mejor Mazatlán”, expresó Mora Bracamontes. Más de 100 atletas de las disciplinas de basquetbol sobre silla de ruedas, boccia, golbol, paranatación, paratenis de mesa y paratletismo, recibieron su nueva piel acompañados de sus seres queridos.







Mazatlecos ‘panamericanos’ Al finalizar la entrega de uniformes, una sorpresa esperaba para los asistentes al evento, ya que a los atletas Naomi Margarita Ríos Cruz y Rubén Vladimir Zataráin González se les dio la noticia de que habían dado la marca para formar parte de la Selección Mexicana que participará en los los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. Dicha justa se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador, del 21 al 27 de agosto, lo que también significará que ambos deportistas pasarán en automático a las finales de la Paralimpiada Nacional.