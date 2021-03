El evento, organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), contará con pruebas como 80, 100, 300, 400, 600, 800, mil 500, dos mil tres mil y 10 mil metros planos, 300 y 400 metros vallas, lanzamiento de disco, lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, salto de longitud y salto triple en las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Abierta en femenil y varonil.