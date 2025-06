Amigo lector de Noroeste, la siguiente columna es para toda la humanidad, es cierto que dice deportista en comillas, pero todo aquel humano y más si se dice deportista, debe estar consciente que el deporte debe ser salud.

Amigo lector de Noroeste, la siguiente columna es para toda la humanidad, es cierto que dice deportista en comillas, pero todo aquel humano y más si se dice deportista, debe estar consciente que el deporte debe ser salud. Claro que nadie está exento de sufrir alguna lesión durante la ejercitación, pero lo ideal es que esta no sea provocada por una “iatrogenia” del atleta, entrenador o por algún miembro del equipo auxiliar.

Es sabido que desde la historia en la mente del deportista es ganar, lo que está bien, pero qué es ganar, porque si es en el marcador, recuerde que el rival viene a lo mismo y que haya dos ganadores absolutos es difícil, ahora si ganar es mejor experiencia, tiempo, ejercicio, aprendizaje, entonces sí estamos preparados para ganar

Es común que en algunos deportistas tomen o se apliquen algún fármaco antes de la competición o una serie de fármacos antes de alguna competencia, esto no es ético ni recomendable, porque un buen cuidado de la salud y entrenamiento adecuado se traducirá en un mejor rendimiento deportivo lo que también contribuirá a una mejor calidad de vida. En cambio la automedicación es una práctica tanto “indicada” por amigos, entrenador, personal de salud (no médico), etcétera, pero el único que puede sufrir alteraciones en su organismo es quien las ingiere, estas alteraciones pueden ir desde mínimas e imperceptibles y en ocasiones llevar hasta la muerte.

Una medicación no indicada por el médico tratante puede traer consecuencias no solo de salud sino legales. El médico al indicar una tratamiento debe conocer la reglamentación de la disciplina deportiva, en caso que sea dopante el fármaco se tiene que justificar su uso, o no permitirle competir hasta desaparecer la enfermedad o la lesión, hacer estudios (antidoping) que detecten metabolitos del fármaco dopante y una vez que estos no den problema para el desarrollo competitivo se podrá incorporar a las competencias, y será el médico el que dé el aval de regreso a la competencia del atleta. Cuando es detectado el uso de sustancias no indicadas y justificadas en estudios de antidoping el primer “amonestado o castigado” es el deportista y si no se justifica que tal sustancia fue por preinscripción (esta preinscripción debe ser antes de la competencia), será sancionado, así como los probables culpables.

En otros casos la automedicación (que porque al vecino le funcionó a mí también me funciona porque lo que siente él lo siento yo) es por voluntad, por la creencia que las lesiones o alteraciones son lo mismo en cada persona, estas decisiones puede ser que no pase nasa, pero y si pasa. En el si pasa es donde se van a dar los problemas que puede que tengan solución, el caso es que el sistema orgánico no es lo mismo para todos, es necesario ver las reacciones secundarias, si se es alérgico, pero como es una automedicación por propia decisión, luego entonces si cometemos un error, también hay que estar dispuestos a pagar las consecuencias del error.

El autoconsumo de medicamentos, de los más usados son los desinflamatorios, estos se les divide en no esteroideos y esteroideos, pues bien los esteroideos el uso indiscriminados de ellos traen una serie de alteraciones que van desde leves hasta graves, como es el sx. de Cuching, si se usara todos los días alteran la traveculación del hueso, absorción del calcio, aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Mientras que los no esteroideos el consumirlos sin control, provocan alteraciones como daño al tubo digestivo, principalmente inflamación, que pueden evolucionar hasta úlceras (gastritis, colitis), algunos también dañan órganos como el hígado el riñón etcétera, y de no tomar las medidas necesarias los pueden llevar hasta la insuficiencia de los mismos.

Es por esto que desde esta columna le invitamos a usted padre de familia, entrenador, sociedad, que no indique ni practique la automedicación, mejor haga actividad física, tome agua, muévase y verá pronto mejoría de su salud.