FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes expresar nuestro profundo pesar y tristeza por el sensible deceso de la distinguida y siempre querida dama Tere Zúñiga de Escutia. Recibimos la infausta noticia el pasado sábado, su salud estaba bastante deteriorada, máxime cuando su esposo, mi partner Sergio Escutia le había precedido apenas siete meses antes.

Asistimos a la misa de cenizas presente y posterior colocación de la urna en la cripta que ex profeso se le adquirió en la parroquia San Carlos Borromeo y con ello, dimos gracias a Dios porque al final de cuentas ya está descansando y lo principal, se reunió con su querido esposo Sergio.

Gracias a Dios ya está en el seno del altísimo, aunque no dejamos de lamentar su deceso.

Nuestro más profundo pesar a la familia Escutia Zúñiga y nietos que le dieron el último adiós a la querida madre y abuela. Que Dios la tenga en su seno.

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Ya se empezaron a recibir registros para la celebración del décimo Torneo de Golf del Hospital Marina Mazatlán que en esta ocasión incrementa sus premios, como el caso de cuatro acercamientos a la bandera con premios en efectivo de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos para los felices suertudos que logren colocar la pelotita lo más cercano a la bandera en los cuatro pares tres, así como un automóvil último modelo y dos carritos de golf para hole in one en tres hoyos designados ex profeso.

De acuerdo con la convocatoria que nos hicieron llegar, el registro para efecto de que los jugadore aseguren la talla de sus playeras, incluidas en el kit de bienvenida cierra el 30 de este mes, puesto que hay que ordenar las playeras en esa fecha para tenerlas listas para el inicio de las acciones, por ahí del 2 de octubre en que se efectuará la primera de dos jornadas de trabajo. Este viernes, las acciones inician a las 9 de la mañana con la ronda de práctica que también está incluida en el costo de inscripción que es de 5,600 pesos, a las 3 de la tarde inicia el torneo de putt y dinámica en la alberca de la casa club de El Cid, sede del evento y por ahí de las 5 de la tarde, será la gran final del torneo de putt. Serán dos horas de clasificación que descubrirá a los 16 mejores que irán a una ronda final.

Un emocionante inicio del evento, sin duda...

Y el sábado a partir de las 9 de la mañana se inicia el registro de jugadores, a las 10 la ceremonia de inauguración y a las 10.35 se dará el escopetazo de salida a los alrededor de 140 jugadores que forman parte de la meta a lograr por el comité organizador.

Y alrededor de las 3 de a tarde se procederá a la comida premiación y clausura.

Eso, como parte de un sinfín de sorpresas para los jugadores que se inscriban...

Ya están listos para recibir sus registros y asegurar la talla de sus playeras...

LOS CADDIES. – Finalmente, fueron 205 los jugadores que llegaron al puerto para tomar parte en la edición número 39 del Torneo Nacional de Caddies que al final de cuentas resultó de éxito, aunque con algunas discrepancias respecto a la categoría única en que se le dio juego a todos los asistentes con marcas específicas.

Ahí, resaltó que un senior, (mayor a los 60 años) puede competir al tú por tú con los mejores másters y la verdad, nos dimos cuenta de la gran calidad de juego que todavía poseen, al ganar un senior de 63 años el primer puesto y la bolsa mayor.

Desde luego que la inconformidad surgió de alguno que otro jugador que no pudo con el juego de Alberto Romero, un poblano que llegó y gano por encima de jugadores de reconocida calidad. Indudablemente que eso deberá tomarse en cuenta y tomar una decisión al respecto, pero para nuestro gusto, se trata de una competencia seria, que abonó a la calidad de un gran jugador y con un gran final...

Pero al final de cuentas, se trató de un gran evento que repartió los premios que se fijaron sin un segundo de retraso.

Desde luego que existen puntos de mejora que, si nos lo permiten los organizadores, los expondremos en su oportunidad, para la próxima. Por lo pronto, este fue un éxito... y los que siguen... a no dudarlo...

Con nuestras disculpas por no habernos hecho presente la semana anterior, aquí la cortamos, seguiremos primero Diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta, ahora que la cosa está muy caliente en nuestro puerto... Ay nanita...