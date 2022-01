MÉXICO._ El Royal Rumble es tradicionalmente uno de los eventos más esperados de la WWE , y la edición de este año, que se celebró este sábado en San Luis, Misuri, no ha decepcionado a los fans de la lucha libre, al ofrecerle al público varias sorpresas.

“La Bestia”, quien poco antes había sido derrotado y despojado del título de campeón de la WWE por Bobby Lashley, tras la intervención de Roman Reigns, ahora protagonizará el principal combate masculino del WrestleMania de este año.

Pero Lesnar no ha sido el único ex luchador de la UFC en ganar en la jornada: la ex campeona de la empresa, Ronda Rousey, apareció en el ring de la WWE por primera vez desde el 2019 y conquistó la versión femenina del Royal Rumble.