$!‘Balita’ López regresa este viernes a los encordados

“Me siento muy motivado de después de tanto tiempo poder volverme a subirme al ring, me he estado preparando muy bien, muy consciente para esta pelea porque sabemos que es una oportunidad que no podemos dejar ir, van a venir cosas buenas, esperamos que ganando esta pelea pueda venir una oportunidad título que creo que nos merecemos”, declaró.

Su rival para esta pelea originalmente sería Gerardo Martínez, a quien había vencido en 2019 dentro del torneo Campeón del Pueblo en Guamúchil. Sin embargo, esa revancha no se podrá presentar en esta ocasión debido a una lesión de su rival, por lo que deberá enfrentar a alguien más.

“Era una revancha muy esperada, yo también la esperaba, pero desafortunadamente por una lesión de mi rival no se pudo dar y aquí estamos. Tengo desde junio que no peleo, había sido difícil entrenar por la pandemia pero hoy se nos da la oportunidad y vamos a darle con todo”, comentó.

Para finalizar, el boxeador de Costa Rica, Sinaloa, le mandó un mensaje a sus seguidores para esta contienda, prometiendo espectáculo y una versión renovada para quienes lo acompañen en la función o por la televisión.

“Van a ver al mejor Balita, más preparado, más maduro y con más golpes. Esperamos con la transmisión darle alegría a nuestro público de Costa Rica y dejar bien en alto esa sindicatura”.

La función tendrá capacidad para 300 personas y la transmisión estará disponible totalmente en vivo en pago por evento en FITE TV y diferida en los canales de LATV para Estados Unidos y Xti-TV y TVP en México.