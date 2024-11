El campeón Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo , el estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez (20-0-,0, 13 KO’s), expondrá su título contra el campeón interino de la división, el mazatleco Pedro Guevara , el próximo sábado en cartelera que compartirán con Jaron Ennis vs Karen Chukhadzhian , en el Wells Fargo Center de Filadelfia, Estados Unidos.

Guevara, tiene un récord de 42-4-1, con 22 nocauts, y viene de una importante victoria sobre Andrew Moloney, en mayo. Ha perdido por decisiones muy ajustadas contra peleadores como Carlos Cuadras, Kenshiro Teraji, John Riel Casimero y Yu Kimura desde que hizo su debut profesional en 2008.

“Es una prueba difícil y una pelea peligrosa porque no tiene nada que perder y todo que ganar. He tomado esta pelea tan en serio como mis dos peleas anteriores contra Estrada y Edwards. El 9 de noviembre, él vendrá con muchas ganas de quitarme lo que tengo. Pero ahora es mi momento y no lo veo venciéndome. Solo sé que mi mano estará levantada esa noche,” comentó Bam.

“Tengo mucha confianza, pero me mantengo humilde. Sé que tan rápido como llegué a donde estoy hoy puedo perderlo todo en una pelea. Por eso trabajo duro todos los días en el gimnasio. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para ser indiscutible en 115 libras. Quiero lograr lo que pueda primero en ese peso y no mirar demasiado lejos en el futuro”, finalizó.

La cartelera es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

(Con información de CMB)