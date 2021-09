MAZATLÁN._ Con apenas una semana de trabajo todo el plantel, pero gracias al gran talento con el que cuentan, la Selección de Baloncesto Sinaloa Sub 16 obtuvo la medalla de bronce de los pasados Juegos Nacionales Conade 2021 , celebrados en Oaxtepec, Morelos.

Tras un descanso de un día, el combinado Sub 16, que no contó con los jugadores Alejandro Castro Verdugo y Charles Anthony Georgelos Stubblefield por acudir con México al Premundial de la especialidad en esas mismas fechas a Xalapa, Veracruz, dobló 59-55 a Instituto Mexicano del Seguro Social y sucumbió con Nuevo León 61-52.

“Estamos contentos, fue un buen resultado llegar a las medallas, ya que fueron los mejores equipos de México y no todos ganan medalla, tuvimos un poco de desventaja porque no tuvimos tiempo de jugar preparación, cuando otras escuadras no pararon de entrenar y de jugar con todos sus elementos del estado”, declaró Bracho Barrón.

“Fue un buen tercer lugar, sin embargo, en un partido que jugamos contra Puebla en tiempo extra, perdimos por un punto y ese punto no nos permitió pasar a jugar la final, lo que nos dolió un poco y te puedo decir que éramos un real ‘caballo negro’, nadie quería jugar contra nosotros, aunque al final el resultado siento que sí fue positivo”.