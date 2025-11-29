Bautista y Morales dominan los 10 kilómetros en Maratón Mazatlán

MAZATLÁN._ Los corredores Diego Bautista Melchor y Maritza Morales Rico se ubicaron en lo más alto del podio en la prueba de los 10 kilómetros, dentro de la edición 24 del Maratón Chevron Mazatlán 2025, en Avenida Leonismo Internacional.

Ambos competidores completaron su ruta por delante de todos sus adversarios que alcanzaron una cifra de cientos de participantes.

Este domingo se cierra la fiesta atlética del Maratón 2025 con las carreras tradicionales de 21 y 42 kilómetros. Este 30 de noviembre se estima una asistencia de alrededor de 6 mil corredores de diferentes partes del País y del extranjero.

El michoacano Bautista Melchor cubrió los 10 mil metros en un tiempo de 32 minutos y 7 segundos, dejando en la segunda posición a Luis Jiménez Arrieta, con crono de 32 minutos y 27 segundos, y en el tercer sitio cruzó la meta el mazatleco Yostin Rendón, quien detuvo el reloj en 32 minutos y 46 segundos.

Femenil

Maritza Morales, de Irapuato, Guanajuato, conquistó la rama femenil tras un tiempo de 39 minutos y 2 segundos, seguida de las hermanas Santana, María Guadalupe y Araceli, luego de culminar con 44 minutos y 2 segundos y 44 minutos y 27 segundos, respectivamente.