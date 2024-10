Los Dolphins de Miami activaron el sábado a Odell Beckham Jr. de la lista de jugadores que no están físicamente aptos y con lo que dejan abierta la puerta a que el veterano receptor debute en la temporada el domingo ante Nueva Inglaterra.

Beckham firmó un acuerdo de un año con los Dolphins en mayo, pero se perdió los primeros cuatro encuentros de la campaña con lo que él describió como una “pequeña limpieza” en la rodilla en la pretemporada.

Dijo que ingresaron a la lista no era lo que quería, pero que al final tomó la mejor decisión para el equipo.

“Para mí fue un acto de generosidad”, indicó Beckham, “porque si no estoy en la lista, estoy utilizando un lugar en la nómina y esto significa que estoy tomando el lugar de alguien más y no estoy haciendo nada. No es una buena sensación”.

El jueves entrenó por primera vez y espera estar listo para ayudar a darle un empuje a la tribulada ofensiva de Miami.

Los Dolphins promedian 11,3 puntos por partido, la peor marca de la NFL, que suma 187,3 yardas por aire por juego y 97,8 yardas por tierra. Cuatro quarterbacks distintos han dirigido jugadas debido a lesiones.

Beckham, tres veces elegido al Pro Bowl y campeón del Super Bowl con los Rams de Los Ángeles dijo que fue difícil para él ver a los Dolphins batallando.