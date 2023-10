Bill Belichick obtuvo su histórica victoria número 300 en la temporada regular el domingo cuando sus New England Patriots derrotaron a los Buffalo Bills por 29-25.

Hito o no, la victoria de los Patriots no podría haber llegado en mejor momento. Nueva Inglaterra (2-5) rompió una racha de tres derrotas consecutivas en la que los Patriots sufrieron las dos peores derrotas en la carrera de Belichick: un revés por 38-3 ante los Dallas Cowboys en la Semana 4 y otro por 34-0 contra los New Orleans. Santos en la Semana 5.