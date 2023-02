“Muy emocionado por esta próxima pelea, estoy muy motivado y agradecido por la oportunidad de pelear en esta promotora, voy a echarle muchas ganas y me he preparado muy bien, vamos a darle con todo”, mencionó.

“Me he preparado más fuerte que nunca, muchas rondas de sparring intensas, me he preparado mentalmente para poder una mejor exhibición respecto a mis peleas anteriores”, agregó Valenzuela Miranda.