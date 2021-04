MÉXICO._ Billy Joe Saunders expresó su inquietud tras conocer que el promotor Eddie Hearn planea una pelea unificatoria en las 168 libras entre Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant, tema que lo hace pensar que el encuentro que sostendrán el próximo 18 de mayo puede estar arreglado.

La intención del boxeador mexicano es tener los títulos supermedianos de la AMB, CMB, FIB y OMB, aunque para lograrlo deberá vencer primero a Saunders, quien ostenta este último campeonato, y ya después iría ante Plant.

“Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete se debe a ciertas cosas”, analizó Saunders para iFL TV.

“Tal vez la pelea ya está arreglada, sería un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos. Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo, así que dos cosas: o los resultados de esta pelea ya están arreglados o van a rodar los dados con justicia para todos”.

El inglés además cuestionó que entre los jueces no haya uno solo de su país y sí estará uno mexicano, algo que se contrapone a los acuerdos que se tomaron para realizar la pelea.

“No he llegado aún al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique, pero, de entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos, he estado callado, pero no estoy ciego”.

No obstante sus pensamientos, Saunders prometió que le dará una gran pelea al “Canelo” Álvarez para tratar de propinarle su segunda derrota en su carrera profesional, ya que no está en Estados Unidos solo para “cobrar un cheque”.