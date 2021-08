$!Boxeadora mexicana está hospitalizada en Canadá en estado crítico

Cuando la llevaron por primera vez al Hôpital du Sacré-Cœur de Montreal, Canadá, el pronóstico era desalentador, dijo Michel. Al principio, se pensó que necesitaría cirugía, pero a medida que su condición ha mejorado, los médicos ya no creen que sea necesaria.

Luego de un sólido uppercut de izquierda, la mexicana lució aturdida. Un gancho de derecha final hizo volar el protector bucal de Zapata y ella no pudo regresar a su esquina después de que sonó la campana.

No se sabe si estaba consciente en el momento de su traslado al hospital.

Houle, a quien se le atribuyó una victoria por nocaut técnico, no podía tener la culpa: el réferi Albert Paduano Jr. no interfirió y la campana que señalaba el final del round no había sonado. Después de una breve celebración de su victoria, fue un testigo de toda la escena posterior a la pelea.

“Esto no es lo que quieres ver”, dijo después de la pelea. “Definitivamente iba por el nocaut, pero hubiera preferido que ella saliera de pie, no acostada en una camilla. Mantenemos los dedos cruzados para que todo salga bien”.