$!Boxearán en Culiacán a beneficio de perritos y gatitos

CULIACÁN._ El sábado 28 de junio, el Polideportivo Juan S. Millán, en Culiacán, será escenario de una función especial de boxeo “Por los que no tienen voz” , a beneficio de cerca de mil perros y gatos rescatados por fundaciones en la ciudad.

La “Baby” expresó que en esta primera presentación habrá 10 peleas profesionales, de las cuales dos serán a seis rounds y el resto a cuatro. Además, habrá entre 10 y 15 peleas amateurs, con la participación de niños, niñas y adolescentes.

“No es para mí un favor, al contrario, como ciudadana yo creo que también me corresponde hacer algo por los animalitos, que yo les digo, no tienen voz, no se saben defender.