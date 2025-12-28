$!Boxeo mazatleco vive uno de sus mejores momentos con triunfos locales, nacionales e internacionales

MAZATLÁN._ Gustavo Tirado García, presidente del Comité Municipal de Box, aseguró que la disciplina vive uno de sus mejores momentos y en este 2025 lo dejó demostrado a nivel local y estatal. “Este año ha sido un año muy productivo para el boxeo mazatleco y sinaloense en general”, dijo Tirado García. Mazatlán culminó por segundo año seguido en el sitio de honor en el medallero estatal al sumar 22 oros.

“Quedamos en primer lugar en el boxeo a nivel estatal ya por segundo año consecutivo”. De igual manera el balance fue positivo a nivel nacional. “A nivel nacional tuvimos medalla de segundo, primero y tercer lugar. Esto es gracias a la constancia competitiva de los atletas del puerto en los principales eventos del País”. En el terreno internacional también se contó con un buen desempeño. “En la competencia de Guerra en la Frontera ganamos 27 medallas de oro, 19 de plata y 5 de bronce, así como el torneo Titanes del Pacífico celebrado en Culiacán, en el que obtuvimos 35 medallas de oro, tres de plata y dos de bronce”. Hubo subcampeonato mundial juvenil. “Algo por demás destacado fue el segundo lugar a nivel mundial en España del mazatleco Jorge Luis Nieblas. Obtuvo segundo lugar a nivel mundial, con miras a lo que son los Juegos Olímpicos de la Juventud”.