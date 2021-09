MÉXICO._ Luego de sorprender al mundo hace unos meses al convertirse en el primer campeón de la UFC nacido en México, el tijuanense Brandon Moreno dejó claro que quiere quedarse en la historia del deporte para “convertirse en el Julio César Chávez“ de las artes marciales mixtas.

El Assassin Baby, quien conquistó el título de peso mosca ante el brasileño Deiveson Figueiredo, señaló que quiere dejar huella en los aficionados mexicanos y lograr el reconocimiento y crecimiento de su disciplina en nuestro país.

“No quiero pensar que ya lo logré porque esa es mi última meta antes de retirarme. En el sentido que a Julio César Chávez lo conocen en todo el mundo, te guste o no el boxeo lo conocen, y yo quiero lograr eso. Y eso no solamente va a significar algo personal, sino también para el deporte, sé que tengo ahorita el poder de hacer crecer el deporte en mi país, en México”, señaló.

Moreno remarcó que disfruta su momento como monarca porque es consciente de que podría perder el cinturón en un futuro.

“Quiero ser ese Julio César Chávez de las Artes Marciales Mixtas, tengo un lugar que ya le quité a todos, que nadie me lo puede quitar, absolutamente nadie. No sé si voy a ser campeón 10 años, no sé si la siguiente pelea me noqueen en el primer round, soy muy realista en ese aspecto, me mantiene enfocado, con los pies en la tierra; pero soy el primer campeón mexicano (nacido en México) y eso nadie me lo puede quitar de los libros”, sentenció.

La primera defensa del campeonato de peso mosca de la UFC de Brandon Moreno ya tiene fecha: Será el 11 de diciembre cuando se mida por tercera vez a Deiveson Figueiredo en la cartelera de UFC 269.