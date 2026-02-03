Brilla Estrella con su Anual

Un total de 144 jugadores hicieron presencia en la edición número 21 del Torneo anual del magnífico campo Estrella del Mar que lució sus mejores galas y una presencia envidiable en su bien cuidado campo, así como unos desconocidos greenes...

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no bien apenas iniciábamos a digerir la noticia del deceso de nuestro partner Sergio Escutia, cuando nos llega otra mala noticia, así de golpe y sopetón, del deceso de nuestro amigo Raúl Galván... que el lunes pasó a integrarse al three some que diosito tiene en su field celestial.

Sergio falleció apenas el miércoles anterior, estuvimos en la misa de cenizas presente el sábado y lo despedimos con tristeza, ahora nos corresponde estar presentes en los funerales del almirante Raúl, uno de los integrantes del grupo que lideraba nuestro amigo Jaime González, que también falleció, pero éste a causa de la pandemia, se lo llevó el Covid.

El almirante fue conocido por su don de gentes, nos distinguió con su amistad a raíz de integrarnos al grupo que en aquel entonces comandaba Jaime y que prefería jugar en El Cid, pero nos jaló a Sergio QEPD, a Víctor Sánchez Maloff y a un servidor para que jugáramos en ambos campos.

Fueron muchos los años en los que convivimos, junto con el Milín Goicoechea, el almirante Carlos Martínez de Anda y Tránsito Santiago, pero ocasionalmente teníamos invitados como Pablito y últimamente Eduardo Escutia, nietos de Raúl y Sergio.

Tristemente tenemos que asimilar esta noticia, pero al final de cuentas damos gracias a Diosito porque al almirante le permitió descansar de un mal que le aquejaba tiempo atrás y que le impidió desplazarse. Y Sergio, nuestro partner para siempre, gozando de una fuerte presencia y jugando al golf como lo hizo en sus mejores tiempos.

Nuestras oraciones porque ambos encuentren la paz y que en el seno de diosito estén nuevamente gozando del campo celestial, tal vez practicando el deporte de sus amores... Descansen en paz... deseamos sinceramente resignación divina a sus apreciables familias...

Por nuestra parte, abrazo solidario...

ESTRELLA DEL MAR. – Un total de 144 jugadores hicieron presencia en la edición número 21 del Torneo anual del magnífico campo Estrella del Mar que lució sus mejores galas y una presencia envidiable en su bien cuidado campo, así como unos desconocidos greenes...

Los jugadores en verdad salieron encantados de las bondades del campo principalmente, así como de las atenciones que les brindaron los organizadores, lo que permitió que las cuentas fueran positivas en todos sentidos, y en la ceremonia de premiación, un ambiente excelente.

Los ganadores ya fueron reportados por nuestro compañero Rafa Moreno y fotos de Juvencio Villanueva oportunamente, pero destacan Héctor Villarreal, de extracción culichi, pero ampliamente conocido en nuestro ambiente, así como Sergio Posadas, mazatleco-culichi, como ganadores de las máximas categorías, AA y A, entre otros muchos que se llevaron triunfos a sus sitios de origen, principalmente de los estados aledaños al nuestro, así como de Estados Unidos y Canadá.

Mención especial merece la fluidez que tuvo el evento, así como el excelente corte del campo al decir de ls extranjeros, logrado bajo los cuidados de David Xolo, pero con el respaldo absoluto de nuestro amigo Leovi Carranza que reapareció en público e hizo presencia en la ceremonia de inauguración, así como del director general de Estrella del Mar, Francisco Jorge.

Felicitaciones a todos los organizadores, entre los que destacaron Santiago Quirarte, director de golf, así como Gaby Ley, coordinadora de eventos.

LOS ACHIRES. – Comentario obligado merece el hecho de que, derivado de nuestra visita a Guamúchil, proyectada para el 14 de marzo, para corresponder la presencia en Mazatlán en días pasados de una delegación de golfistas del campo Los Achires, se haya en proceso una serie de trabajos tendientes a mejorar las condiciones del campo de 9 hoyos que ellos denominan como chorizo, porque se trata de un terreno que consiste en una franja en la que sólo se tiene ida y vuelta para el recorrido normal.

Será interesante estar presentes y para el efecto, ya se encuentran varios jugadores listos para participar en la competencia que más bien es convivencia, dejando de lado el hecho de que cuente para ello la puntuación que tenemos proyectado como sistema de juego y darle más sabor al caldo.

Alejandro Morales nos mantiene con noticias al respecto y nos comenta que todo marcha bien. “Ustedes van a jugar en un campo digno”, nos comentó... y le creemos.

Nos veremos el próximo 11 de abril, Dios mediante, aunque tengamos un deceso en la lista, nuestro partner Sergio Escutia QEPD, ni modo Alejandro, es la ley de la vida... pero lo tendremos presente... él siempre manifestó su deseo de acudir a Los Achires y convivir...

Y aquí le paramos... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...