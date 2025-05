Brillante realización del Masters

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, permítaseme emitir un comentario respecto a la situación de tristeza que priva en la mayoría de los mexicanos, ante los hechos que se registraron al buque insignia Cuauhtémoc.

Es de profundo pesar que una embarcación de ese tipo, verdadera insignia de las fuerzas armadas navales, haya tenido ese incidente que costó la vida de un par de cadetes y herido a varios más.

El buque en mención ha sido baluarte de la paz universal, su sola presencia causa admiración y por ello, es que nos unimos al clamor generalizado de que se vuelva a poner en circulación, que se le otorguen recursos para que continúe su trabajo de paz, de presencia azteca y sobre todo, de lo que significa en sí, el admirar su estructura y conocer el trabajo que se realiza a bordo. Estamos seguros de que nuestros amigos almirantes Raúl, Carlos y Mario están consternados, nos unimos a esa consternación no sólo por nuestra amistad, sino por lo que significa para México y los mexicanos esa nave...

Ojalá y que se esclarezcan los hechos y se dé de nuevo luz verde a esa realidad...

COPA MASTERS TDL. – Brillante, con ese adjetivo puede calificarse la realización del Torneo Masters TDL que tuvo como escenario el campo Marina Mazatlán con la presencia de alrededor de 136 jugadores, los cuales fluyeron de buena forma pese a que en cada grupo se colocaron a ocho jugadores, pero al final de cuentas, fue una buena medida y una buena actitud de los que jugaron ante el formato de juego que se utilizó.

El resumen al final de cuentas, el domingo alrededor de las 6 de la tarde todo había concluido. Fueron tres días de actividad que se inició con el cóctel rompehielos que se desarrolló en las instalaciones de Pacific Food Park además de una competencia de aproach que fue acreditada a Bobby Sánchez (Saludos matrimonio Sánchez), el sábado a parir de las 12 del día se inició la ronda de campeonato, los primeros 18 hoyos que arrojaron, tal como se esperaba, scores estratosféricos como el 13 abajo del equipo que al final de cuentas se llevó el título, con un score similar el domingo, y que sumó 26 abajo, encabezado por Pablo Rosa y completaron, Isaac y Diego Medina y Marco Ramírez.

La segunda posición fue para el equipo integrado por Enrique Magaña, Heriberto Magaña y Memo Pérez, con tan sólo 2 golpes de diferencia.

Bueno, hasta aquí los resultados en virtud de que no nos llegó a tiempo el listado completo de ganadores, sólo queda como el gran ganador a Ernesto Felton, que se llevó en rifa el viaje al Masters de Augusta 2026 con todos los gastos pagados, ya que ese premio que estaba como hole in one en el hoyo 12, no se pudo completar, pero los organizadores cumplieron con otorgarlo a “debe de debe” irse...

Así pues, al final de cuentas con Neto Felton como el gran ganador, un torneo brillante, bien organizado, pero con ciertos puntos a evaluar, queda como reto para el próximo año en el mismo sitio, de acuerdo con el comunicado de los organizadores.

Felicidades a Jorge Corral, Ernesto Sañudo y Homar Rojas que la verdad, se la “partieron” por complacer a los cerca de 140 jugadores y alrededor de 200 personas que se dieron cita en la ceremonia de clausura,

Nos vemos el próximo año, primero Diosito...

TORNEO ALHMA. – Casa llena a 15 días de distancia y 16 parejas en lista de espera por si alguno de los binomios que ya aseguraron su participación cancela, la próxima semana se efectuará la 4ª. Edición del Torneo Alhma que tiene como escenario perfecto Estrella del Mar.

Por estas fechas, se nos informó que 16 parejas que no llegaron a tiempo para realizar su inscripción el gran torneo que se realizarás los días 6, 7 y 8 de junio, están en espera de alguna cancelación para que se aseguren de llevarse alguno de los valiosos premios fijos al respecto.

Ayer martes, se efectuaría una reunión entre los organizadores para evaluar la posición y ver la factibilidad de aceptar más jugadores o cerrar en definitiva el evento.

Ya esperaremos más detalles.

AMISTADES. - Nos complació hacer más amistades y saludar a nuestro amigo Jimmy González que se dio una vuelta de Tijuana a su tierra natal, así como nuevos amigos en Jahaciel Jiménez (Mamá Chana) y Juan Ríos que pintan como nuevos prospectos para integrarse al Grupo Mie-do. Bienvenidos... Saludos a Veneno Aréchiga que se hizo presente en la premiación del Torneo Masters...

Por esta semana, aquí le paramos, pásela bien que nada le cuesta y nos encontraremos D.M. la próxima semana... saludos...