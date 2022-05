La nacida en Chametla, El Rosario, Sinaloa, Brisa Margarita Silva Rodríguez reconoce que existe un gran talento mexicano en el baloncesto femenil.

“Veo muy bien al baloncesto femenil, la nueva generación que va saliendo viene con mucho talento, chicas muy buenas, muy dedicadas, que se quieren dedicar al profesionalismo y la verdad en lo personal que haya más chicas que surjan”, expresó Silva Rodríguez.

La ex seleccionada nacional pide que se siga respaldado el basquetbol femenil en el País.

“Hay que darle difusión al baloncesto femenil, agradecerles a los medios de comunicación por el apoyo de cobertura y difusión, esperemos que con eso vengas más patrocinios, más empresarios que se sumen y apoyen el baloncesto nacional femenil”.

Silva Rodríguez le gustaría poder jugar en tierras sinaloenses.

“Me gustaría la verdad jugar aquí (Mazatlán) con mi gente, tenemos mucha gente que me sigue, me apoya y si se da la oportunidad ojalá, hay que hablar con la directiva de Las Plebes Basketball y ver qué pasa”.

Por su mente aún no pasa la palabra retiro.

“No, todavía no. Me siento muy bien todavía, físicamente me siento bien, todavía no creo que sea el momento, voy a seguir jugando, la gente me pide que siga jugando y voy a seguir haciéndolo”.

A sus 38 años de edad, la jugadora sinaloense se mantiene totalmente en forma jugando en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional con Mieleras de Guanajuato.

“Creo que me ha ayudado mucho para estar en esta condición la disciplina que tengo, soy muy disciplinada en todo, me gusta cuidarme mucho y eso creo que es lo que me tiene hasta el momento jugando al cien por ciento”.