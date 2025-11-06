Broncos vencen a Raiders y extienden su racha a siete triunfos en la Semana 10

Con Bo Nix y la ofensiva de Denver batallando por encontrar ritmo, fue la defensa —una de las cinco mejores de la liga— la que tomó el protagonismo, limitando a los Raiders a una sola serie ofensiva anotadora en toda la noche.

En un partido marcado por la intensidad defensiva y la escasez de puntos, los Broncos de Denver derrotaron 10-7 a los Raiders de Las Vegas en el arranque de la Semana 10 de la NFL , sumando su séptima victoria consecutiva y consolidándose en la cima de la AFC Oeste.

La jugada clave llegó al final del tercer cuarto, cuando JL Skinner III bloqueó un despeje que permitió a los Broncos tomar la delantera. A partir de ese momento, el equipo se aferró al marcador y cerró el partido con solidez para mantener su dominio divisional.

Para Las Vegas, la derrota representa el tercer tropiezo consecutivo en una temporada que se ha tornado cuesta arriba. El desempeño del jueves fue uno de los más desalentadores del equipo, que no logró capitalizar oportunidades y sigue sin encontrar respuestas ofensivas.

Con esta victoria, Denver refuerza su condición de contendiente en la conferencia, mientras que los Raiders enfrentan una urgente necesidad de ajustes si quieren revertir el rumbo en la segunda mitad de la campaña.