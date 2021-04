$!Brooklyn Nets aplasta a New Orleans Pelicans en un regreso perfecto de Kevin Durant

Dominante. Ése es el calificativo que le cabe a lo hecho por los Brooklyn Nets este miércoles ante New Orleans Pelicans, imponiéndose por 139-111 en un encuentro en el que estuvieron en un nivel altísimo en ambos costados de la cancha.

La actuación de KD fue un recordatorio de que cuando ha estado en cancha durante la 2020-2021, hay pocos jugadores que luzcan más dominantes que él. Y si bien no estará en la discusión por el MVP simplemente por un tema de cantidad de partidos, desde el nivel de juego no tiene nada que envidiarle a los máximos favoritos de la competencia. Después de todo, hablamos de alguien que entró a este encuentro promediando 29 puntos, 7.3 rebotes, 5.3 asistencias, un 52 por ciento de campo y un 43 por ciento en triples.

Eric Bledsoe fue el máximo anotador de los Pelicans con 26 puntos, pero el ex Milwaukee se fue expulsado en el tercer cuarto producto de una protesta que le ganó una doble técnica. Otra actuación en falso de New Orleans, que venía de permitirle 123 puntos a Atlanta y que más allá de no contar con Brandon Ingram, sigue decepcionando en este certamen.

(Con información de NBA México)