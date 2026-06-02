Buen cierre del Torneo Alhma

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes enviar un abrazo sincero y nuestra felicitación a los compañeros integrantes del gremio informativo de nuestra nación en virtud de que este domingo 7 de junio se celebra la tradicional fecha de la Libertad de Expresión.

Cierto que en estos momentos está mucho en duda la libertad de expresarse en nuestro País, pero al final de cuentas hay que tomar en cuenta la fecha, más que otra cosa y los que estamos en el ejercicio haremos una oración por los que se fueron y los que en ejercicio de su profesión han caído ante los gobiernos que les tocaron, pero como hemos mencionado, es una fecha que hay que tomar en cuenta.

La historia señalará los acontecimientos negativos, pero por nuestra parte, los hechos apuntan a una reprimida libertad de expresión por parte de ustedes ya saben quién. Hasta ahí la dejamos, pero por lo pronto, no pasaremos por alto, nuestra felicitación a los que continúan en el ejercicio de esta difícil profesión.

¡¡¡¡¡Adelante mis valientes!!!!!!....

AGAVE OPEN. – Comentarios encontrados se desataron al final de las actividades del Torneo Agave Open que se celebró el fin de semana antepasado en los links de El Cid Resorts.

Al final de las acciones, nos mencionaron que a los ganadores de los premios establecidos en la convocatoria no se les cumplió ya que aquellos que accedieron a premios de 30 mil pesos se les entregarían sólo 5 mil y a los que accedieron a 10 mil, se les entregarían 2 mil, aunque, justo es decirlo, no comprobamos si a todos los ganadores se les entregarían premiso completos.

Todo eso fuera de la convocatoria, nosotros tuvimos en nuestro poder la correspondiente convocatoria en la que se señalaron los premios a los acercamientos a la bandera, misma con la que se llamó a jugadores a participar en la justa, aunque desconocemos si al momento en que se les dio la salida se le informó a todos respecto a la reducción de los premios y con ello la decisión propia de seguir adelante en su participación.

Para empezar, el registro de jugadores no llenó las expectativas de los organizadores, por lo que se hacía necesaria la comunicación al respecto.

Y lo último, que, en el momento de la entrega de premios programada, se les avisó que próximamente se les entregaría la cantidad que les mencionaron, pero también desconocemos si se les cumplió, cuando menos con la cantidad reducida.

Algo que debe tomarse en cuenta para el futuro y con éste, suman dos eventos que han fracasado en su intento y que difícilmente los tendremos de vuelta, el otro fue el Bien Informado, aunque de éste, nos mencionaron que sí se cumplió con el pago, justo es decirlo.

Apúntelo...

HOSPITAL ALHMA. – Un final feliz fue el que se llevó a efecto en las preciosas instalaciones de Estrella del Mar el pasado fin de semana con la realización del quinto Torneo Anual del Hospital Alhma que tuvo la presencia de 106 jugadores.

Todo transcurrió conforme lo planeado, una ceremonia breve pero sustanciosa con la bienvenida del director del complejo, Francisco Jorge, así como el director del centro Alhma Enrique Magaña López y todo mundo partió a jugar ante un intenso calor que la verdad, invitaba a hidratarse de cualquier manera.

Y al final de las actividades, el domingo, se procedió a la entrega de los premios prometidos, con los ganadores de los infaltables O’Yes, así como los de las dos categorías en disputa.

Por lo que corresponde a los acercamientos a la bandera, anotamos como el más cercano a Luis Héctor Fuerte con una distancia de 0.60 mts., en el hoyo 8 fue Ariel Padilla el mejor con 1.44, con 1.16 en el 13 el mejor fue Regino Rosas y en el 16 figuraron mis partners, el doctor Jorge Mojarro en primero y en sexto, Arturo Saldaña, felicidades...

Y en categorías, los mejores fueron Ricardo Vega-Baptiste Janel con 127 golpes, en la segunda los mejores fueron Eduardo y Chalío Lizárraga con similar marcador.

Una buena competencia, como haciendo honor al refrán de no hay quinto malo, el realizado sábado y domingo, lo que representó un éxito y dejó la canasta arriba para el sexto, en 2027.

Felicidades a los organizadores y participantes, aunque un par de días con temperaturas extremas pero que, al final de cuentas sólo se dio la ausencia del ya “faltable” Hole in one...

Por lo pronto, aquí le cortamos ...... Cuídese que nada le cuesta... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...