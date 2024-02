“Lo que nos importa es llegar a la mejor versión del primer juego, sabiendo que en estos torneos tan cortos y con tantos partidos la idea es ir de menos a mayor, encontrar el techo en playoff, no sirve arrancar alto y no poder sostenerlo, por ahora estamos trabajando en yo conocer a los muchachos y que me conozcan, que armen sociedad en la cancha para que funcione el plan que tenemos”, explicó.

La quinteta porteña continúa con trabajo físico intenso por la mañana a cargo del preparador físico, Enrique Piña, y por la tarde realizarán práctica en el Lobo Dome de la Universidad Autónoma de Durango.