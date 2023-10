CANCÚN._ El año pasado, la guasavense Pauleth Mejía Hernández obtuvo tres medallas de plata en las pruebas de 100 metros, lanzamiento de disco e impulso de bala.

Hoy, por reacomodo, solamente participará en lanzamiento de disco e impulso de bala, pero hará su debut en la disciplina del parapowerlifting, pruebas en las que buscará subirse a lo más alto del podio.

“El año pasado tuvimos la experiencia de traernos tres medallas de plata, y ahora, este año, estamos esperado con toda la actitud de traernos dos medallas de plata, en impulso de bala y lanzamiento de disco”, expresó a su llegada a Cancún.

Pero al cuestionarla que si buscaría las preseas doradas, rápidamente contestó “buscaré y lucharé (por ellas)”, agregó.

De su debut en el parapowerlifting, indicó que es algo nuevo para ella y espera debutar con una medalla.

“Este año entré a parapowerlifting, es algo nuevo para mí, no sabemos nada, ni sabemos si podremos obtener una medalla de plata, de bronce o de oro, pero será una experiencia muy bonita, y experimentar otras experiencias son maravillosas, y por qué no, debutar con una medalla de oro, sería más que feliz”, resaltó Mejía Hernández.

No sabes nada del parapowerlifting, pero no es un impedimento para ti, se le preguntó.

“No, nada se me atora, me gustó cuando lo escuché y ya tenía rato diciéndole a mi entrenador (de debutar en parapowerlifting), pero no se podía por unos problemas, pero este año se pudo y vamos a romperte la intención de participar en esa prueba”, agregó la también seleccionada nacional para los Parapanamericanos 2023.