$!¿Buscas ejercitarte? ¡Salta, diviértete y de paso quema calorías con Jumper!

“Yo sufrí una lesión que no me permitía hacer muchas cosas. Cuando me hablaron de esta modalidad, tomé una clase en Toluca, que fue la vez que la conocí y me gustó mucho porque al momento de hacer algunos movimientos, a mí no me dolía la lesión.

“Entonces, me gustó y me especialicé en este área, pues me gustó que podamos brindar este tipo de ejercicios a personas que han tenido alguna lesión y es una forma de volver a la práctica deportiva para ellos”.