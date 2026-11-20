El gerente general de La Nobleza , José Luis Frías Rocha , confirmó que el proceso de evaluación de jugadores entra en su etapa decisiva y adelantó que en un plazo aproximado de dos semanas comenzarán a cerrarse los primeros contratos oficiales.

CULIACÁN._ Caballeros de Culiacán intensifica su planeación deportiva rumbo a la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa , certamen que dará inicio el próximo 19 de febrero , con el objetivo claro de conformar una plantilla protagonista y aspirante al título.

“Ya estamos con el tema de las contrataciones, un tema del que se está encargando en su totalidad Mario Andriolo, viendo los perfiles que realmente le pueden servir para la temporada; se va a armar un buen equipo y competir”, señaló el directivo sinaloense.

Continuidad en el banquillo con Mario Andriolo

La directiva capitalina apostó por dar continuidad al proyecto encabezado por el estratega uruguayo Mario Andriolo, respaldándose en los resultados previos obtenidos al frente de la quinteta culichi —clasificándola a playoffs en su más reciente etapa y alcanzando las semifinales en 2023— y en su conocimiento del entorno local.

“Sabemos que Mario ha tenido muy buenas temporadas con Culiacán, en la última ocasión metió al equipo a los playoffs, en el 2023 los llevó a semifinales. Mario conoce muy bien la ciudad, la liga y cómo se comporta el público; eso nos da mucha tranquilidad por el hecho de que ya está acomodado a una cultura y hace que sea más fácil trabajar en el área deportiva, directiva y aficionados. Se están trabajando los perfiles y en unas dos semanas aproximadamente ya tendremos contratos firmados”, agregó Frías Rocha.