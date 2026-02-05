Caballeros de Culiacán cae en su debut en la Copa Salsa Huichol

XALISCO._ Los Caballeros de Culiacán tuvieron un debut complicado en la Copa Salsa Huichol que se celebra en Xalisco, Nayarit, al caer 87-81 frente a los Coras en un partido de alta intensidad.

El encuentro comenzó parejo, con los sinaloenses intentando imponer su ritmo, pero los locales lograron mantener la ventaja desde el primer cuarto y supieron administrarla hasta el final.

Aunque los Caballeros reaccionaron en el tercer periodo con su mejor ofensiva, sumando 26 puntos que los acercaron en el marcador, en el último cuarto los Coras volvieron a tomar el control y cerraron con solidez para asegurar la victoria.

Charles García Jr. fue el máximo anotador de los culichis con 22 puntos, seguido por Roddy Peters con 19 y Johnny Hughes con 18, mientras que Devin Evans y Derick Newton aportaron nueve cada uno.

A pesar del esfuerzo colectivo, el equipo no logró revertir la diferencia y se quedó sin triunfo en su presentación dentro del torneo, dejando claro que tendrán que ajustar detalles para buscar mejores resultados en los próximos compromisos.

Marcador por cuartos

Equipo 1Q 2Q 3Q 4Q Final

Caballeros 19 18 26 18 81

Coras 22 22 21 22 87