$!Caballeros visita a Frayles en duelo sinaloense; Venados debuta en casa ante Ángeles

Las series inaugurales del Cibacopa 2026 ya son cosa del pasado y es hora de comenzar de lleno con la actividad del calendario regular.

Ocho equipos son los que tendrán actividad este martes, destacando un duelo sinaloense, el cual será escenificado por los locales Frayles de Guasave ante Caballeros de Culiacán, mientras que otro club de Sinaloa, en este caso Venados Basketball, será anfitrión de Ángeles de la Ciudad de México.

En el caso de Pioneros de Los Mochis, ellos tendrán un breve receso forzado, ya que a ellos les tocaba jugar este lunes 22 y 23 de febrero en la Arena Astros de Jalisco, pero debido a los hechos de violencia en toda la entidad iniciados durante el transcurso del pasado domingo.

La Nobleza, que dividió honores en su serie inaugural ante Mazatlán, buscará retomar el paso y entrar en una fase de consistencia cuando se meta al Gimnasio Luis Estrada Medina, ahora conocido como Arena Salsa Huichol, a partir de las 19:30 horas.

Por su parte, Guasave ya suma cuatro encuentros en el rol y su récord hasta el momento es un equilibrado 2-2.