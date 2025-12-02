FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastones... no sin antes expresar nuestra sincera felicitación y un abrazo sincero para nuestro amigo Raúl Galván que el lunes anterior celebró su cumpleaños número (¿????????), por lo que nos unimos al festejo que, junto con su apreciable familia, tuvo a bien disfrutar... desde luego que para eso, el grupo al que pertenece el querido almirante, nos unimos como uno solo para desearle lo mejor de lo mejor y que Diosito nos lo conserve por muchos años más... Felicidades mi querido Raúl...

PAVO CAMPESTRE. – Muy concurrido, como que el cupo limitado para el desarrollo del tradicional Torneo del Pavo, se satisfizo con mucha anticipación e incluso se llegó a tener lista de espera, este sábado se efectuará una edición más de los torneos que tienen como finalidad celebrar las fiestas navideñas con la doble intención de recabar fondos para que los caddies y trabajadores del mencionado club, tengan una mejor navidad.

Desde luego que los dineros que se recauden en el evento serán destinados a repartirse entre los mencionados, por lo que eso amainan los gastos que, desde luego, afectan los bolsillos de todo mundo, no sólo de los trabajadores del Campestre, sino de todo mundo.

La respuesta ha sido ejemplar, como que estamos conscientes de lo que implica el hecho de participar en una competencia, que más bien es un convivio entre los socios e invitados del club más vetusto del puerto.

Para el efecto, habrá dos salidas para las parejas que se registraron ex profeso, a partir de las 6:30 de la mañana los madrugadores y a eso de las 11.30 horas, la segunda salida y al final de la misma, se realizará un convivio con la ceremonia de premiación en ristre.

El sistema de juego es por parejas, don hándicap de acuerdo con la convocatoria, para tres categorías diferentes, se jugará scramble a 18 hoyos.

Hay premios para los mejores de cada categoría, así como a las mejores aproximaciones a la bandera en cada par tres, hasta cinco lugares.

El total de jugadores que se recibirían para la competencia, han sido saturados por lo que ya sólo se espera el momento en que se marquen las dos salidas para el desarrollo de la competencia y desde luego, la repartición de los tradicionales pavos para los ganadores en sus respectivas categorías, así como premios a los ganadores de los O’Yes.

FRIEND’S FEST 2025. – Aparejado al torneo del pavo del Campestre, se efectuará la competencia o dual meet programado para el sábado también, en la que se recibirá la visita de 14 jugadores de ese campo que estarán en disputa de la Copa Friend’s Fest 2025 en su primera de dos etapas.

La primera aquí en el puerto y la segunda en el campo de Guamúchil al que los jugadores que participen en la justa, se trasladarán en fecha próxima, el próximo año, para regresar la visita y desde luego, la definición del ganador de la justa deportiva.

Por lo que corresponde a lo social, el mismo sábado a las 9 horas, se tiene programado un desayuno de acercamiento y bienvenida a los compañeros de Guamúchil, ahí nos pondremos de acuerdo para la definición de la primera etapa y a eso de las 11.30 horas, junto con el contingente que va a la caza del pavo, hacer lo propio con la doble intención de llevarse uno de los premios en disputa y tomar el liderato en el dual meet.

Así las cosas, habrá bastante actividad en el Torneo del Pavo del Campestre, este sábado a partir de las 6.30 horas con la primera salida de jugadores, los que decidieron madrugar, y a las 11.30, la segunda salida para definición de los ganadores de este año...

EL CID. – Al endiente de la fecha para la realización del otro torneo del Pavo en beneficio de los caddies, éste en las instalaciones de El Cd, presumiblemente para el día 20 de este mismo mes, aunque es posible que se adelante una semana en virtud de lo acontecido en el del Campestre.

Desde luego que por allá esteramos para colaborar con una mejor navidad para los prestadores de servicio a los golfistas.

Esperamos pues, la convocatoria para, desde este mismo espacio, promover la afluencia de más jugadores, es un compromiso...

Y hasta aquí, nos vamos, le invito a pasarla bien que nada le cuesta y cuidar nuestra salud, algo muy importante.... Saludos cordiales... hasta la próxima, DM...