MÉXICO._ Caleb Plant tiene claro que la pelea que Saúl Álvarez está buscando para septiembre es contra él, debido a que el estadounidense posee el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), único que le falta a “Canelo” para convertirse en el primer boxeador en la historia en unificar los títulos en la categoría de los súper medianos.

Ante ello, Caleb Plant ha lanzado la cifra que pretende cobrar para enfrentarse al boxeador mexicano, la cual es una auténtica millonada, aunque la defiende pues asegura que él como boxeador la vale.

“La cifra son 10 millones (de dólares), eso suena bien o algo alrededor de eso. Lo que sé hacer mejor es pelear, así que no quiero obtener algo menos de lo que sé que en realidad valgo. No estoy ajeno al tema de las negociaciones, pero lo que mejor hago es boxear. Ahí no me pueden decir nada”, tiró el estadounidense en charla con Seconds Out.

El estadounidense defendió la cifra que está solicitando para pelear ante “Canelo” Álvarez, pues refirió que tiene un número de seguidores mayor al que han tenido los rivales anteriores del mexicano, por lo que en caso de celebrarse la contienda será un gran negocio.

“No creo que me esté poniendo un precio demasiado alto. Es una pelea que quiero hacer y la que confío ganar. Cuando se trata de pelear en los Estados Unidos, sé que no tengo una base de fans mayor que Canelo, pero seguro que sí más que Callum y Billy. Le daré más audiencia de lo que le dieron esos dos”, afirmó.